Onderzoek naar link tussen Maddie-verdachte en verdwijning Jaïr (7) uit Rotterdam

Er is inmiddels contact gezocht met de Duitse politie, bevestigt een woordvoerder van het coldcaseteam van de politie Den Haag tegen RTL Nieuws na berichtgeving van de Telegraaf.

"We gaan binnenkort op gesprek met onze Duitse collega's. Hoe dat zal plaatsvinden en wanneer dat is, is nog niet duidelijk", licht een politiewoordvoerder toe.

25 jaar

De 7-jarige Jaïr Soares verdween in de zomer van 1995 op het strand van Monster. Hij verdween na het eten van een patatje bij strandtent, op klaarlichte dag terwijl er veel mensen op het strand waren. Omdat hij zijn portie al sneller op had dan zijn broer en ouders, ging hij weer buiten spelen. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

De verdwijning van het jongetje is een van de grootste coldcase mysteries van ons land. "Zijn verdwijning heeft nog altijd een grote impact", zegt de woordvoerder van het coldcaseteam. "Omdat de zaak nog zo leeft, denken veel mensen mee. We hebben de afgelopen dagen dan ook meer dan tien tips binnengekregen van mensen die ons op een mogelijke link tussen de Maddie-verdachte en de verdwijning van Jaïr wijzen."

De politie laat weten elke melding serieus te nemen. De mogelijke link werd overigens ook door de rechercheurs van het coldcaseteam gelegd. "Dus gaan wij onderzoek doen." Wanneer er meer duidelijk moet zijn, is nu nog lastig te zeggen.