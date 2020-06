Horeca worstelt zich door eerste week: 'Ik moest na 4 uur mijn tent al sluiten'

'Verontwaardiging'

Landelijke cijfers over sluitingen en uitgedeelde boetes zijn er nog niet. Maar her en der in het land werden horecazaken op last van burgemeesters gesloten. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden moest de eerste week ook een horecazaak sluiten, vertelt hij tegen RTL Nieuws. Hij spreekt verder over 'een goede eerste horecaweek'.

In Hilversum werd een nachtkroeg gesloten op last van burgemeester Broertjes. Hij is matig tevreden, laat hij weten. "Ik geef het een zes. Die anderhalve meter, dat is lastig hoor. Daar moeten we over praten."

Ook in Breda ging het volgens burgemeester Depla 'redelijk'. "Je hoort op de terrassen wel de verontwaardiging: in een vliegtuig mag je wel met 300 man op elkaar en op het terras zit je met die 1,5 meter."

Nog niet zo druk

De Bredase burgemeester viel nog iets op: de verwachte drukte bleef uit. "Mensen kijken de kat nog wat uit de boom", denkt Depla.

Dat beeld bevestigt Koninklijke Horeca Nederland. "Het mag zeker drukker. Die extra omzet waar horeca-eigenaren op gehoopt hadden, die is nog lang niet binnengehengeld. Dat komt ook omdat het weer wat minder was de afgelopen dagen", zegt een woordvoerder.

De horecabond hoort verder terug dat veel ondernemers 'het heel erg lastig vinden om die anderhalve meter te handhaven'.