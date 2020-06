Testen op corona gaat in de meeste regio's voorspoedig, maar nog niet overal

In Zeeland is geen teststraat, maar worden mensen met klachten verwezen naar het ziekenhuis in Goes of Terneuzen. "Daar kun je gewoon terecht en als de dag vol is, kunnen er nog tijdsblokken bij", zegt een woordvoerster.

Op rolletjes

De GGD's in Amsterdam en Utrecht hebben geen probleem om aan de testvraag te voldoen. "Vorige week liep het allemaal soepel", zegt een woordvoerder van de GGD in de hoofdstad.

In Utrecht worden nu zo'n 900 mensen per dag getest. "Op dezelfde dag als ze bellen, of een dag erna", zegt een woordvoerster. "Mocht de vraag toenemen, dan kunnen we makkelijk opschalen, bijvoorbeeld door een extra baan toe te voegen aan de teststraat."