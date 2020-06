Aangifte tegen rapper Akwasi om uitspraak op de Dam

Bij de politie in Amsterdam is aangifte gedaan tegen Akwasi vanwege het aanzetten van haat en geweld. Tijdens het antiracismeprotest op de Dam vorige week sprak de rapper zich onder meer uit tegen Zwarte Piet. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of Akwasi ook daadwerkelijk iets strafbaars heeft gedaan.

"Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei hij vorige week tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam. Zijn speech was veel langer, maar juist deze zin werd rondgestuurd via sociale media. Het filmpje met de uitspraak zorgde voor een stortvloed aan reacties, van voor- én tegenstanders. Lees ook: Akwasi: ‘Ik riep op tot verzet, niet tot geweld’ Bij de politie is vanwege die uitspraak nu één aangifte binnengekomen. Deze week volgen er nog meer aangiftes, vertelt een woordvoerder van de politie tegen RTL Nieuws. Wie er aangifte heeft gedaan, wil de politie niet zeggen. 'Oproep tot verzet' Akwasi liet eerder al via zijn management aan RTL Boulevard weten dat zijn uitspraken tijdens de demonstratie gezien moeten worden als 'een oproep tot verzet en niet tot geweld'. Ook wil hij benadrukken dat Zwarte Piet naar zijn mening en die van vele anderen 'niet zou moeten bestaan'. Racisme in Nederland: 'Het voelt onveilig en het is nu klaar' Bekijk deze video op RTL XL Twee Nederlanders over alledaags racisme. "Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor veel Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven", aldus het management. Mogelijk zelf ook aangifte doen De rapper gaat zelf mogelijk ook aangifte doen vanwege de vele dreigementen die hij na de uitspraak kreeg. Akwasi besloot een aantal dreigementen te delen op Instagram omdat hij vindt 'dat wij als maatschappij dit soort berichten niet normaal moeten gaan vinden'. View this post on Instagram en dit ook... A post shared by Λ K W Λ S I | ANTONKAREL 🇬🇭 (@akwasion) on Jun 6, 2020 at 6:28am PDT