Basisscholen weer helemaal open: 'De vlag kan uit'

Voor het eerst in bijna drie maanden komen kinderen op de basisschool weer samen met ál hun klasgenootjes. De scholen gaan vandaag namelijk weer volledig open. En er is meer nieuws: in Nieuw-Zeeland is namelijk de laatste coronapatiënt genezen, waardoor het land nu coronavrij is. Volg alles over het virus in dit liveblog.

GGD testte in eerste week 50.000 mensen op corona, 1000 mensen waren besmet.

Steeds meer landen versoepelen de regels, check de vakantiekaart.

Het dodental in Nederland als gevolg van corona is gestegen tot 6013.