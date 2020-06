RIVM meldt 3 nieuwe doden door corona, 5 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt 3 nieuwe doden en 5 nieuwe ziekenhuisopnames door corona. Daarnaast zijn er 165 nieuwe personen positief getest op virus. En er is nog meer nieuws: zo gaan artsen onderzoeken of corona kan worden vastgesteld door middel van een blaastest. Volg alles over het virus in dit liveblog.

GGD testte in eerste week 50.000 mensen op corona, 1000 mensen waren besmet.

Steeds meer landen versoepelen de regels, check de vakantiekaart.

Het dodental in Nederland als gevolg van corona is gestegen tot 6016. Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS.