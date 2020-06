De temperatuur gaat omhoog, maar er komt ook onweer aan

Maurice Middendorp van Buienradar verzekert het ons: het wordt warmer. Niet morgen of overmorgen, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur weer geleidelijk omhoog. Ook blijft het dan waarschijnlijk droog. "Er valt dinsdag en woensdag nauwelijks regen", zegt Middendorp.

Kans op onweer

De dagen daarna moet je zeker de buienradar in de gaten houden, adviseert Middendorp. De zon zal veel schijnen, maar we houden het zeker niet droog. "Donderdag trekken er buitjes het land in, en de kans daarop neemt daarna toe, zeker richting het weekend. Er is zelfs kans op wat onweer."