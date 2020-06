Grootste drugsvangst van het jaar in Rotterdam: 2000 kilo coke

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

2019 was recordjaar

Het jaar 2019 ging voor de Rotterdamse haven de boeken in als het jaar van de meeste cokevangst ooit. Er werd vorig jaar in totaal 38.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Maar ook dit jaar heeft de douane alweer veel onderschept in Rotterdam. Zo werd er in april nog 1500 kilo aan coke gevonden tussen dozen bananen, en in maart 1200 kilo coke tussen mango's en limoensap.