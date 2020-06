RIVM: kans klein dat heel vliegtuig besmet wordt met corona

Het RIVM onthoudt zich van advies over of je wel of niet in een vliegtuig moet stappen. Eerder zei het instituut wel dat 100 procent zekerheid niet gegarandeerd is, maar dat reizigers zich geen zorgen hoeven te maken.

Risicovermindering

Nu zegt Van Dissel tegen de NOS: "Het is belangrijk dat de branche zelf criteria opstelt voor veilig vliegen. Dat zal nooit 100 procent zijn, maar het gaat erom dat de risicovermindering zo groot mogelijk is."

Dat de kans dat veel mensen besmet worden in het vliegtuig klein is, maakt Van Dissel op uit eerdere situaties waarin mensen met een infectieziekte hebben gereisd. Hij noemt de Mexicaanse griep, mensen met een gevorderd stadium van ebola of mensen met open tuberculose. Daaruit is volgens hem gebleken dat als mensen met een besmettelijke ziekte aan boord hebben gezeten, alleen de mensen die rond die persoon in het vliegtuig hebben gezeten, hoeven te worden onderzocht.