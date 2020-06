Advies: laat arbeidsmigranten niet op één kamer slapen

Een maand geleden is er in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een speciaal 'aanjaagteam' in het leven geroepen dat voorstellen doet om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Het risico op coronabesmettingen in deze groep moet hierdoor afnemen.

Dit weekend weer corona-uitbraken

De kwetsbare positie van arbeidsmigranten zorgt er namelijk voor dat er een verhoogd risico is op besmetting. En ook dit weekeind werden weer corona-uitbraken geconstateerd in bedrijven waar arbeidsmigranten werkzaam zijn.

Bij twee fruitbedrijven in de Betuwe bleken mensen besmet. Eerder was het al raak in meerdere slachthuizen.