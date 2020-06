Derde schietpartij in vier dagen in Tilburg: pand beschoten

Rond 03:00 uur vannacht werd het pand in Tilburg beschoten. Een getuige zag op dat moment vanuit het raam een persoon weglopen en vervolgens in een kleine witte auto wegrijden. De politie vermoedt dat dit de vluchtauto van de dader is geweest.

Kalasjnikov lag op straat

In het pand werden meerdere kogelinslagen gevonden en op straat waren geparkeerde auto’s beschadigd geraakt. In het onderzoek naar de schietpartij vond de politie in de vluchtrichting van de dader een kalasjnikov op de weg.