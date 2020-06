Ik behoor tot een risicogroep, mag ik kosteloos mijn vakantie annuleren?

Het is een vraag die we kregen van Jan Willem, Devin en Anja. En geen vraag waar we een positief antwoord op kunnen geven. Het antwoord is nee. Dat je in een risicocategorie valt, is geen reden om je geld terug te krijgen, zegt de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen ANVR tegen RTL Nieuws.

Reizen mag en kan

"Angst is geen reden voor een kosteloze annulering als het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken groen of geel is (wat betekent dat je mag gaan en dat reizen mogelijk is)", zegt een woordvoerder. "Je mag uiteraard altijd annuleren, maar wel tegen kosten."