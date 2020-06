Je hebt klachten, maakt het dan uit wannéér je je laat testen op corona?

De beste kans op een juiste uitslag heb je op de derde dag waarop je klachten hebt. Maar ook op andere dagen waarop je symptomen hebt, is de test heel betrouwbaar.

Wel kan je een verkeerde uitslag krijgen omdat de test bijvoorbeeld niet goed is afgenomen, het transport van het wattenstaafje naar het laboratorium (waar de test moet worden geanalyseerd) te lang duurde of de temperatuur tijdens het transport niet goed was.

Tweede test

Daarom is altijd het advies: is er een sterke verdenking dat je besmet bent met het coronavirus en is de test negatief, laat je dan een paar dagen later (in overleg met je arts of iemand van de GGD via 0800-1202) nog een keer testen.

Vanaf de vierde dag dat je symptomen hebt, wordt de kans op een juiste test weer wat kleiner, omdat je lichaam dan vaak effectief het virus aan het afbreken is. Andersom: dat onterecht uit de test blijkt dat je corona hebt, komt overigens nauwelijks voor.