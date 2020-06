Schoenmaker Tico geeft probleemjongeren een toekomst: 'Zonder hem was ik in de bak beland'

Opgevoed door oma

Tico's verhaal begint in Willemstad, Curaçao, waar hij is geboren. Zijn moeder was bij zijn geboorte pas 16, zijn vader 18. Daarom ontfermde zijn oma zich vanaf dag één over hem. "Zij heeft mij opgevoed, en dat heeft ze heel goed gedaan. Ze heeft me geleerd voor iedereen respect te hebben. Ze was een hele bijzondere vrouw."

Tico heeft er nooit moeite mee gehad dat zijn ouders hem niet konden grootbrengen. "Ik heb het niet gemist. Omdat we met veel ooms en tantes in één huis woonden, was er altijd wel iemand die mij in de gaten hield. Ook zij hebben mij mee opgevoed. Ik moest me gedragen, anders kreeg ik straf."