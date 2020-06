Geen Alpe d'HuZes? Dan gaan Mauds vrienden 66 keer de Cauberg op

Normaal zou de groep uit Valkenburg nu dus in Frankrijk zijn. Daar was Maud in 2012 voor het eerst, om geld op te halen voor anderen. "Een jaar later, in maart 2013, kreeg ik opeens zelf te horen dat ik borstkanker had. Ik was toen 21 jaar. Er werden onderzoeken gedaan, mijn borst werd geamputeerd, ik kreeg chemokuren en de kanker bleef rustig. Er werd alles aan gedaan om te zorgen dat het niet terug zou komen."

27 jaar, en dan ongeneeslijk ziek

Maar het kwam wel terug. Toen Maud 27 jaar was, kreeg ze te horen dat er uitzaaiingen waren in haar botten, longen en lever. Ze kreeg de stempel: ongeneeslijk ziek. "De kuren die ik nu onderga, zoals die van gisteren, zijn er om mijn leven nog te rekken."

Maud blijft positief. Natuurlijk ligt ze ook wel eens een hele dag in bed en voelt ze zich niet goed, maar het lukt haar iedere dag om in de kleinste dingen het geluk van het leven te vinden. "Net als vandaag. Het is echt een dag met een gouden randje. Wat is het mooi dat we vandaag allemaal samen zijn, dat we allemaal aan onze dierbaren denken, en dat mijn teamgenoten ook aan mij denken. Dat is bijzonder en geeft mij weer nieuwe kracht en energie."