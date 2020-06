Peter R. de Vries en advocaat Schouten gaan kroongetuige Nabil B. bijstaan

Advocaat Peter Schouten gaat kroongetuige Nabil B. bijstaan. Dat bleek vandaag tijdens een persconferentie. Peter R. de Vries wordt vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de omvangrijke liquidatiezaak Marengo. Eerder was Derk Wiersum de advocaat van Nabil B. Hij werd voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.

Schouten en De Vries gaan hun taken uitdrukkelijk 'niet anoniem' vervullen, zei Peter Schouten. Hij zegt dat een slecht signaal te vinden. Nabil B. wijst Ridouan Taghi aan als leider van een drugsbende die tegenstanders genadeloos liet liquideren. Zelf maakte Nabil B. ook jarenlang deel uit van deze bende, tot hij begin 2017 overstapte naar justitie. Met Nabil B. is afgesproken dat hij in ruil voor zijn verklaringen strafvermindering krijgt. Broer vermoord Nabil B. heeft een hoge prijs moeten betalen voor zijn deal met het Openbaar Ministerie. Kort nadat bekend werd dat Nabil kroongetuige zou worden, werd zijn onschuldige broer Redouan doodgeschoten. En afgelopen september volgde de moord op Nabil B.'s advocaat Derk Wiersum. Bende van Taghi voor de rechter: dit is wat je moet weten: Bekijk deze video op RTL XL Een uitleg over de achtergrond en huidige stand van liquidatiezaak Marengo. Het was een moord die Nederland schokte en door minister Ferd Grapperhaus 'een aanval op de rechtsstaat' werd genoemd. Anonieme advocaten Sindsdien was het Nabil B. niet gelukt een nieuwe, vaste advocaat te vinden. Twee anonieme advocaten hebben de kroongetuige enige tijd bijgestaan, maar zijn om onbekende reden weer opgestapt. Wie Nabil B. wil verdedigen, moet grote veiligheidsrisico's accepteren en zal door de overheid constant beveiligd moeten worden.