1 op de 4 vakantiegangers zet reis naar buitenland door

Opgepropt in een vliegtuig

Ook in Nederland is Sandra heel voorzichtig. "Ik heb me twaalf weken lang ongeveer opgesloten in mijn huis, ik was te bang dat ik ziek zou worden. Misschien is dat een overspannen reactie, maar ik ga niet twaalf weken mijn leven aanpassen vanwege dat virus om vervolgens opgepropt in een vliegtuig te gaan zitten voor een vakantie die toch niet zo wordt als ik zou willen."

Sandra en haar kinderen kiezen ervoor om thuis te blijven en misschien wat dagjes weg te gaan "Ik heb nog gekeken of we in Nederland weg kunnen, maar dat is me te duur. Gelukkig waren de kinderen het gelijk met me eens dat we dan maar een jaar niet op vakantie gaan."

Wel is Sandra haar aanbetaling van 648 euro waarschijnlijk kwijt. "Dat is even slikken. Maar dan denk ik: er zijn bedrijven die over de kop zijn, mensen die hun baan kwijt zijn, mensen die ziek zijn of iemand zijn verloren. Ik ben gezond, net als mijn familie, mijn baan staat niet op de tocht. Ik heb het goed."