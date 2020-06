'Nu lees ik zijn gedichten als ik hem nodig heb, zodat hij weer even dichtbij me is'

"Maar corona had hem zo zwak gemaakt. Hij wilde niet eten, was in de war, en wilde vooral naar huis. Opeens ging ook het zuurstofgehalte in zijn bloed weer heel erg omlaag. Op 7 mei hebben artsen hem geprobeerd opnieuw te intuberen, maar daar is iets fout gegaan. Mijn vader belandde in een septische shock, waarbij ook bacteriën in zijn longen terechtkwamen.

Artsen moesten hem reanimeren, hij kreeg zijn hartslag terug, maar de dokters vertelden dat hij daarbij veel hersenschade had opgelopen. We moesten onverwachts afscheid gaan nemen van mijn vader. Volledig ingepakt zijn we naar de intensive care gegaan en hebben we tegen hem gesproken.

Op 11 mei is mijn vader uiteindelijk overleden, al was hij er eigenlijk op 7 mei al niet meer."