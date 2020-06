Politie: bij Scheveningen gevonden lichaam is van vermiste surfer Mathijs

Het lichaam dat vanochtend is gevonden bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen, is van de vermiste surfer Mathijs. De 23-jarige man uit Delft raakte vermist op 11 mei bij een drama waarbij ook vier anderen de dood vonden.

Hulpdiensten waren vanochtend snel ter plaatse gekomen om het lichaam te bergen. Vijf surfers raakten in de problemen in de avond van 11 mei. De lichamen van een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag werden dezelfde avond uit het water gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop geborgen. Het lichaam van Mathijs werd wel gezien, maar kon niet naar de kant worden gehaald. Op 25 mei werd de laatste poging ondernomen om hem te vinden. Lees ook: Overleden surfers Scheveningen waren fitte, sportieve mensen: 'Onvoorstelbaar veel verdriet' Morgen worden resultaten verwacht van het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. 'Eind aan onvoorstelbare onzekerheid' De burgemeesters van Delft en Den Haag zeggen 'verdrietig en opgelucht' te zijn door de identificatie van het laatste slachtoffer. Hiermee 'komt een eind aan de onvoorstelbare onzekerheid van zijn familie en vrienden', schrijven ze in een verklaring. Gevaarlijke schuimlaag op zee: hoe komt dat? Bekijk deze video op RTL XL Dode algen en noordenwind: zo ontstond een gevaarlijke schuimlaag op zee