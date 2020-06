Dit kunnen witte mensen doen tegen racisme: 'Erken je eigen bevoorrechte positie'

Een ander voorbeeld. "Ik zat vorig jaar met mijn nicht te eten op het terras. We bestelden een biefstuk en de ober zei: 'Jullie willen 'm zeker well done, want zo eten jullie je biefstuk toch?' Ik keek hem aan en vroeg: 'Wie is jullie?' Daarop zei hij: 'Donkere mensen'. Zelfs na meerdere pogingen, snapte hij mijn uitleg niet. Zijn zwarte buurman bakt het vlees ook altijd door. Dat ik een individu ben, wilde niet tot hem doordringen. Ik heb nog een klacht ingediend en excuses gekregen, maar hij begreep gewoon echt niet dat hij een fout had gemaakt. Dus ik heb het er toen maar bij laten zitten."

'Ze dacht dat ik van de garderobe was'

Dit soort voorbeelden schudt Chanel uit haar mouw. Denk aan die keer dat ze aanwezig was op een tech-event voor vrouwen, en een van de andere bezoeksters haar haar jas gaf, omdat ze ervan uitging dat Chanel bij de garderobe werkte. Of toen op datzelfde event één van de spreeksters zei dat ze een kledinglijn had ontworpen met Afrikaanse prints, 'maar dan wel stijlvol, chic en high class'. "Alsof Afrikaans en stijlvol normaal gesproken niet samen gaan."

Toen de keynote-spreker, met wie ze aan een tafel had gezeten, vervolgens vertelde dat de productie soms wat vertraging opliep 'omdat die Afrikanen het niet zo nauw namen met de tijd', besloot Chanel haar spullen te pakken en te vertrekken. "Ik heb me nog wel bij de organisatie gemeld en aangegeven dat ik vertrok, omdat het voor mij geen veilige omgeving was."