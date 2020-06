'Het was zo'n mooi mens, de wereld kan wel meer Dickies gebruiken'

Het bericht dat Ron schreef voor Dick:

Hij is niet meer. Dick, een Dordtenaar in hart en nieren. Twee weken terug sprak ik hem nog. 'Vriend, kun je me even uit de brand helpen.' Een nee kwam er niet. En zo verzorgde Dick de koffie voor het Amazingkoor. Want Dick had iets met koren. Zoals hij ook iets had met fotograferen. In zijn dromen was hij een topfotograaf en wellicht ook een groot koor dirigent of misschien wel producent. Vandaag had zijn 'eigen' koor 'Korendrecht' haar eerste geluid moeten laten horen. Zover kwam het niet. Zijn gezondheid was al broos en het Coronavirus gaf hem de nekslag. Aan al zijn dromen is abrupt een eind gekomen. Dick, een mooi mens, een lieve man en iemand die nooit nee kon zeggen. Nu rest hem nog maar een droom.