500 leerlingen naar huis gestuurd: leraren besmet, school dicht

Dat zegt Eke Wolters, woordvoerder van de De Haagse Scholen, tegen RTL Nieuws. Het gaat om twee locaties van basisschool de Springbok in Den Haag die hun leerlingen vanochtend naar huis hebben gestuurd.

Maag- en darmklachten

Zeven leerlingen worden op dit moment getest, zij hebben last van maag- en darmklachten. "Tot we weten of zij het virus ook hebben, zijn we gesloten. Dit doen we voor de veiligheid van onze leerlingen, maar ook van alle medewerkers van de school."

Wachten op uitslag

De school is weer overgeschakeld naar thuisonderwijs. De uitslag van de coronatesten kan 24 tot 48 uur op zich laten wachten. "Mochten ze niet besmet zijn, kan ik me voorstellen dat de school weer opengaat. Als ze wel besmet zijn, blijven we vermoedelijk gesloten."