We mogen straks op vakantie, maar hoe veilig is vliegen?

Ilse en Anneke vroegen zich af of er al meer bekend is over het besmettingsgevaar tijdens een vlucht. Want als we straks op vakantie kunnen, nemen we dan het vliegtuig of de auto?

Ventilatie goed geregeld

Vooropgesteld: thuisblijven is veiliger dan op pad gaan. Maar je kunt nu eenmaal niet altijd binnen de muren van je eigen huis blijven. Om erachter te komen hoe het zit met de luchtcirculatie in een vliegtuig, belden we met Peter Wijninga, vliegtuigdeskundige van The Hague Centre for Strategic Studies.