Onderzoek: surfers Scheveningen stierven door combinatie algenschuim en harde wind

Groot verlies

Het Openbaar Ministerie kan met zekerheid zeggen dat er geen sprake is van mogelijk strafbaar handelen, aldus het rapport. "De slachtoffers krijgen we hier niet mee terug maar voor de families en vriendenkringen die zo’n groot verlies moeten lijden is inzicht in de gebeurtenissen en de ongelukkige samenloop van omstandigheden van groot belang", zegt de Haagse burgemeester Johan Remkes.