Paraglider (55) neergestort en verongelukt bij Didam

In een weiland bij Didam is gisteravond een paraglider neergestort. De bestuurder van de paraglider, een 55-jarige man, is daarbij overleden.

Dat meldt de politie Gelderland. Gemotoriseerd De piloot vloog in een gemotoriseerde paraglider, oftewel een paramotor. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Greffelkampseweg en de Avesaetweg. Getuigen zagen hoe de paraglider neerstortte en belden de hulpdiensten. Onderzoek Daarop rukten meerdere ambulances, een traumahelikopter, politie en brandweer uit. Maar de hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De dienst Luchtvaart van de politie gaat onderzoek doen.