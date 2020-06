Was de betoging op de Dam een 'superspread-event'?

Zij noemen het onbegrijpelijk dat duizenden mensen samenkwamen, en geen anderhalve meter afstand hielden. Ze vinden dat burgemeester Femke Halsema had moeten ingrijpen en de betoging had moeten beëindigen.

Kabinet komt met gezondheidsadvies

De demonstranten die gisteren aanwezig waren bij de te drukke betoging op de Amsterdamse Dam, krijgen vandaag nog te horen wat hun te doen staat. Over de demonstranten zijn grote zorgen. Het kabinet heeft gisteravondmeteen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD om raad gevraagd.

Later vandaag komt het ministerie van Volksgezondheid met een advies voor de demonstranten.

'Superspreader'

Het verschilt volgens Bruijning per coronapatiënt hoe besmettelijk hij of zij is. "Sommige mensen verspreiden bij het praten, zingen of scanderen veel meer aerosolen dan anderen. Die noemen we zogeheten 'superspreaders'. Zij besmetten veel anderen in één keer, waardoor het virus makkelijk om zich heen kan grijpen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in Zuid-Korea, waar een man in een discotheek tientallen anderen besmette, en onlangs ook in een Duitse kerk."

Als zo'n 'superspreader' in een grote mensenmassa zoals die van gisteren staat, kan dat ernstige gevolgen hebben. "Wel is het echt een groot voordeel geweest dat dit buiten was, op een zonnige dag. We weten dat die aerosolen buiten veel beter vervliegen, waardoor de mensen in de buurt van een besmet persoon een veel lagere concentratie van het virus krijgen dan wanneer je binnen zou staan."

Zonlicht

Ook het feit dat het gisteren zonnig was, is positief, zegt Bruijning. "We hebben aanwijzingen dat UV-licht het coronavirus snel kan uitschakelen. En de zonkracht was gisteren vrij fel."