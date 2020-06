Zij stonden op de Dam: 'Racisme is een eeuwenoude pandemie'

Amy (34) uit Amsterdam:

"Ik hoorde twee uur voordat de demonstratie begon over het evenement. Vanwege corona twijfelde ik om te gaan, maar hoe naïef het misschien ook was, ik had niet verwacht dat het zo druk zou worden. Daarom besloot ik te gaan, ik vond dat ik mijn stem moest laten horen. Racisme bestaat nog steeds in Nederland, veel mensen zijn zich daar niet bewust van. En het is niet meer genoeg om alleen te zeggen dat je daar voor of tegen bent.

Zelf ervaar ik ook wat racisme in Nederland is. Zo word ik bijvoorbeeld geregeld achtervolgd door medewerkers van winkels tijdens het shoppen. Ik ben ook een keer samen met een ander (wit) meisje aangehouden door de politie op mijn scooter. Zij mocht verder rijden, ik kreeg een boete. Daarnaast is het twee keer voorgekomen dat mijn aanvraag bij Airbnb afgewezen werd en mijn (witte) vriendin dezelfde aanvraag deed en die wel geaccepteerd werd. Nu laat ik meestal de reservering door mijn (witte) vriendinnen doen om dit soort afwijzingen mezelf te besparen.

Nee, het is niet zo ernstig als in de Verenigde Staten, we zijn hier zeker verder, maar nog lang niet zo tolerant als we met z'n allen denken. We houden vooral van het idee dat we dat zijn.

En alle kritiek die er nu is vanwege corona begrijp ik, maar ik vond dit een toepasselijke slogan daarbij: racisme is een eeuwenoude pandemie."