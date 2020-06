Ideeën zat na oproep van Rutte, maar de jongeren willen meer

Een ander stelt dat er moet worden nagedacht over school in de buitenlucht. Het weer is goed, de ruimte vaak best aanwezig. "Vooral in parken is genoeg ruimte", zegt een scholier.

Mentale gezondheid

Er kwamen ideeën binnen op het gebied van vervoer ('legaliseer de elektrische step, want het OV zal lang hinder ondervinden van corona'), ideeën over ic-bezetting ('leid scholieren op tot medewerkers in ziekenhuizen') en ideeën over de mentale gezondheid van jongeren ('geen anderhalve meter voor jongeren, het tast de geestelijke gezondheid aan'). Maar het belangrijkste punt is groter: de jongeren willen vooral écht gehoord worden.