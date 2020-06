'Hij kreeg in 2007 Q-koorts, en nu corona: domme pech'

Zijn dochter Tamara:

"Vanaf de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland, volgden we het nieuws daarover op de voet. Ik was er nuchter over, niet bang. Maar hoe erger het hier in Brabant werd, hoe meer zorgen ik me begon te maken om mijn ouders.

Op een gegeven moment zat ik in maart zelfs bij hen aan de eettafel te huilen. 'Blijf alsjeblieft binnen, ga nergens heen, ik doe de boodschappen. Ik wil niet dat ik jullie hierdoor kwijtraak', zei ik tegen ze.

Mama is een gezonde vrouw, ik maakte me dan ook vooral zorgen om mijn vader. In 2007 heeft hij Q-koorts opgelopen. De lichamelijke ellende is eigenlijk vanaf toen begonnen, ieder jaar dat volgde kreeg hij wel een longontsteking. Vorig jaar had hij er wel drie. Daarnaast heeft hij tien jaar geleden een nier moeten laten verwijderen."