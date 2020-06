Kritiek op Halsema om drukte bij demonstratie: 'Dit is onvoorstelbaar'

Reactie burgemeester

Burgemeester Femke Halsema was zelf bij de demonstratie aanwezig. Ze verwachtte 250 tot 300 mensen, maar toen stonden er gisteren ineens duizenden demonstranten op de Dam. Dat was dan ook de reden dat er, ondanks de coronamaatregelen, niet werd ingegrepen: "De politie was er niet op voorbereid."

Dat vertelde de Amsterdamse burgemeester gisteren in Op1. "Ik was er al sinds gisterochtend onrustig over", geeft Halsema toe. De mensenmassa's in Berlijn en Londen, de rellen in de Verenigde Staten. Er waren volgens Halsema best signalen dat het ook op de Dam druk kon worden gisteren.

Ze hield dan ook van uur tot uur contact met de politie, zo vertelt de burgemeester in Op1. Maar op basis van de reacties op sociale media als Facebook en Twitter 'was er geen enkele verwachting' dat de demonstratie tot deze proporties zou aanzwellen, legt Halsema uit.