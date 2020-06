Duizenden mensen bij protest tegen racistisch politiegeweld op Dam Amsterdam

Betogers houden borden omhoog met teksten als 'Black lives matter' en 'The future is colored'. De organisatie roept op afstand te houden en er staan kruizen op de grond waar mensen moeten staan, maar volgens RTL Nieuws-verslaggever Jeroen Wetzels, die ter plaatse is, lukt dat niet goed.

'Veel applaus'

Wel dragen de betogers bijna allemaal mondkapjes, zoals vooraf was gevraagd. Volgens een andere RTL Nieuws-redacteur, die ook ter plaats is, is iedereen kalm. "Er klinkt veel applaus voor sprekers. Toen er net twee minuten stilte was, hield iedereen de vuist in de lucht. Ik heb nog weinig politie gezien."

Ook de Damstraat staat vast en trams worden omgeleid. Er was rekening gehouden met 250 tot 300 betogers.