Boosheid omdat België 'opeens' grens opengooit, Zeeland zet extra boa's in

"We hadden ons graag voor willen bereiden op de opening. Dat de Belgen dit nu opeens dit Pinksterweekend doen, is heel onhandig gekozen", vindt Jan Lonink, burgmeester van Terneuzen. "We hadden ons beter willen voorbereiden. Bovendien waren we ook helemaal niet op de hoogte van dit besluit."

Vandaag werd bekend dat België de wegversperringen aan de kant heeft geschoven en het verkeer weer ongehinderd naar Nederland kan. Eerder leek de grens alleen voorzichtig open te gaan voor familiebezoek, maar nu is het voor de Belgen ook weer mogelijk om te winkelen in ons land en gaan de grenzen eigenlijk zo goed als weer open.

Vooral in Zeeland zijn ze boos op dit besluit

"Schandalig van de Belgische bestuurders", zegt Lonink. De Zeeuwen zijn bang voor te veel drukte, helemaal nu de horeca in ons land maandag weer opengaat en het ook nog eens mooi weer wordt. In Zeeland gaan ze meer boa's en politie inzetten om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt.