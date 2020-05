Vale gieren gespot in ons land: 'Spanwijdte van 2,65 meter'

Volgens Natuurmonumenten hebben afgelopen dagen zo'n vijftien vale gieren over ons land heen gevlogen. Gisteren vlogen ze in de omgeving van Amsterdam, vandaag werden ze gespot in de buurt van Rotterdam, meldt de vereniging.

Doortocht

De vale gier is een van de grootste vogels ter wereld. De dieren zijn waarschijnlijk op doortocht. Gieren leven normaliter in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk. Volgens boswachter Martijn van Schie gaat het om een groepje dat hier is om eten te zoeken. "De kans is eigenlijk nihil dat de gieren hier blijven. Het groepje is waarschijnlijk al weer op de terugtocht naar het zuiden."

De vogels houden van bergachtige gebieden omdat ze dan hoog in de lucht uit kunnen kijken naar kadavers, zoals dode steenbokken. Of om een plekje te zoeken waar gebroed kan worden.

'Heel Bijzonder'

Boswachter Van Schie heeft de vale gieren heel vaak in Zuid-Europa gezien, maar nog nooit in ons land. Dat ze hier zijn vindt hij heel bijzonder. "Het zijn prachtige vogels. Geweldig en zo indrukwekkend. Ik word zo vrolijk van die beesten."