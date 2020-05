Amsterdamse superzuster verovert de wereld: 'Ze is het gezicht van de coronacrisis'

Toen premier Rutte zijn eerste tv-persconferentie over corona hield, viel bij de Amsterdamse kunstenaar FAKE het kwartje. Hij moest en zou een kunstwerk maken waarbij de coronacrisis centraal stond.

"Toen Rutte vertelde dat het heel serieus ging worden en dat verpleegkundigen aan de frontlinie van deze oorlog staan, heb ik meteen mijn computer gepakt en het patroon gemaakt. Tijdens de tv-toespraak werd de Super Nurse geboren", zegt de kunstenaar tegen RTL Nieuws.

Mondkapje

Streetart kunstenaar FAKE (zijn echte naam is Manuel Seikritt) zette vervolgens het patroon op een doek én op Instagram. "Ik bied het werk open source aan. Dat betekent dat iedereen een afbeelding van het werk kan gebruiken, delen en kan ophangen waar ie wil."

De reacties gingen door het dak. "Het was overweldigend. Ik kreeg zoveel mooie reacties over de hele wereld." En het bleef niet bij woorden: de Super Nurse belandde op voorpagina's van Amerikaanse kranten. De kunstenaar krijgt van over de hele wereld foto’s en filmpjes van mensen die zijn werk hebben opgehangen.

Zo hangt het in alle kleedruimtes van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam. Maar het werk is ook geprojecteerd op het grootste ziekenhuis van New York en het is te zien in de bekendste winkelstraat van Londen.