Nando's vader werd kaalgeplukt door criminelen via truc: 'Hij is 27.500 euro kwijt'

Bovendien: "Hij is altijd zo alert op oplichters. Hij kijkt al jaren programma's als Radar en Opsporing Verzocht. Zijn grootste vrees, dat hij opgelicht zou worden, is werkelijkheid geworden.

Spoofing

Nando's vader is het slachtoffer geworden van 'spoofing'. Bij deze oplichtingstruc nemen mensen een valse identiteit aan. Dit kan bijvoorbeeld via een mail, site of via WhatsApp. "Mijn vader werd gebeld via een bestaand nummer van de ING. In het telefoonscherm van mijn vader bleek ook 'ING' te staan. Er zijn speciale sites waar criminelen gebruik van maken om het telefoonnummer te vervalsen. Het lijkt enorm echt."

De vrouw die belde, had ook de naam van een ING-medewerker misbruikt, vertelt Nando. "Via LinkedIn hebben ze vermoedelijk de naam gevonden van iemand die bij de bank werkt. De oplichting is tot in detail uitgekiend."