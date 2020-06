RTL Nieuws-journalist Pieter Klein wint Tegel in de categorie Onderzoek

De jury roemt de 'ontroerende vasthoudendheid van deze journalisten, en het dossier is ongekend qua aanpak en impact'.

Unieke journalistieke operatie

Ilse Openneer, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws: ''Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst is uitgegroeid tot een unieke journalistieke operatie. Een jaar geleden publiceerden Pieter en Jan hun eerste verhaal in dit dossier, en ook nu nog leveren ze fantastisch werk door keer op keer met nieuwe onthullingen te komen. Het belangrijkste is dat alle gedupeerden uiteindelijk recht wordt gedaan."

Eerder werden Klein en Kleinnijenhuis al onderscheiden met de titel 'journalist van het jaar'.