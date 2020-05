Jan van Zanen nieuwe burgemeester van Den Haag

"Van Zanen is een heel ervaren, prachtige burgemeester, die rust neemt en met al zijn ervaring gelijk aan de slag kan in onze stad", zei Chris van der Helm, voorzitter van het presidium van de raad, vanavond.

De gemeenteraad vergaderde over de vacature achter gesloten deuren in Theater Diligentia, niet ver van de Hofvijver. De raadszaal in het stadhuis is te klein om alle 45 raadsleden plaats te bieden op 1,5 meter afstand van elkaar.

'Grote verrassing'

Het is voor velen een grote verrassing dat Van Zanen (58) de overstap naar Den Haag maakt, want zijn naam werd de afgelopen weken niet genoemd in de wandelgangen. Van Zanen was sinds januari 2014 burgemeester van Utrecht.

Opvolger van Krikke

Van Zanen wordt de opvolger van Pauline Krikke. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag.