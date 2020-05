Weer naar je werk in coronatijd: dit wilden jullie weten

2. Als je echt niet op kantoor wilt werken, sta je dan in je recht?

In principe moet je - als de werkgever voor een gezonde en veilige werkomgeving heeft gezorgd - naar kantoor komen als je dat wordt gevraagd. "Maar de werkgever moet wel oog hebben voor specifieke situaties. Goed werkgeverschap tonen", zegt Jos van Rooyen van ArboUnie.

"Bijvoorbeeld als iemand in een risicogroep zit of als iemand een partner thuis heeft met gezondheidsklachten. Praat daar met elkaar over. De werkgever is niet altijd op de hoogte van de medische klachten van zijn personeel. Als je er niet goed uitkomt met elkaar kun je altijd advies vragen bij de bedrijfsarts."

Arbeidsjurist Besselink: "Bovendien blijkt nu dat thuiswerken best heel vaak goed gaat. We zitten in een omslag van denken. Sta daar als werkgever ook voor over."