Café de Amstel is er klaar voor: 'Ik heb mijn gasten zo gemist'

Leeg en stil

En dus gingen we opnieuw bij hem langs, om te kijken hoe het de afgelopen maanden is geweest. "Ja, het was heel leeg en stil", vertelt Van de Velden, die al 9 jaar lang zes dagen per week achter de tap staat in zijn eigen café, tegen RTL Nieuws.

"Heel onwerkelijk, en ongezellig. We zijn normaal gesproken iedere dag van het jaar geopend, behalve op Eerste Kerstdag. Ik mis mijn vaste klanten, ik mis mijn winkeltje. Die zondagmiddagen waarop je alleen bekenden ziet, die zijn gewoon bloedgezellig."

Geen echte buffer

Hij vertelde in maart dat hij zou gaan klussen, de tijd zou gaan gebruiken om zijn zaak op te knappen. En dat heeft hij gedaan. "Ik dacht eerst: ik ga de biljarttafel aanpakken, daar ben ik mee begonnen. Maar goed, dan zie je steeds meer dingen die verbeterd kunnen worden, en dus hebben we nu ook gloednieuwe toiletten, vloerbedekking en heb ik de bar helemaal vernieuwd. En alles geschilderd. Ik heb nog nooit zoveel geklust als in de afgelopen weken."

Van de Velden heeft zich wel zorgen gemaakt. "We hebben een gezonde zaak, het liep altijd gewoon goed. Maar het geld dat we hebben, hebben we veelal in de zaak gestopt. Dus een echte buffer hadden we niet. En ik heb wel drie man personeel, die ook afhankelijk van ons is. We moeten er allemaal van eten."