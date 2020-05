Erehaag voor machinist (58) die om het leven kwam bij treinongeluk

Omdat het bijwonen van de begrafenis in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk was voor veel collega's van Gerrit Jan, ontstond het idee om een erehaag te vormen. "Op deze manier konden wij Gerrit Jan onze laatste eer bewijzen en aan zijn gezin en familie laten zien hoe erg wij hem missen."

Treinen rijden langzaam langs ongeluk

Tot en met vandaag rijden treinen op gepaste snelheid als ze langs de plek van het ongeluk komen, als uiting van respect.

Na het ongeluk vrijdag herhaalde de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) dat het opheffen van onbewaakte overwegen sneller moet worden doorgevoerd. "Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen." In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of in elk geval beter te beveiligen.