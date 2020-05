Mag je vanaf 1 juni weer met 3 mensen of meer in de auto zitten?

Uitzondering

Huisgenoten mogen wél met meerdere mensen in een auto zitten. Maar als drie mensen uit een huishouden één vriend uitnodigen, is dat wel weer strafbaar en kunnen alle inzittenden een boete krijgen van de politie.

Wat als je moeder slecht ter been is en ze moet naar het ziekenhuis? Mag je als je haar dan in een auto meenemen als je niet in hetzelfde huis woont?

De politie schrijft daarover het volgende: 'volgens de regels zouden we dat af moeten raden omdat jullie niet tot één huishouden behoren. Maar mensen die voor kwetsbaren zorgen, zijn in deze periode hard nodig. Daarom rekenen we erop dat je het contact beperkt, maar in geval van nood - bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis - helpt waar nodig.'