Keukenstoel en laptop: meer RSI-klachten door thuiswerken

Dat is niet verwonderlijk: de keukentafel is niet gemaakt om acht uur per dag aan te werken, toch doen we dat nu. Met een laptop ook nog vaak, waardoor onze nek in een onnatuurlijke houding wordt gedwongen, en zonder goede stoel die onze rug en armen op de juiste manier ondersteunt.

Stress en slecht slapen

En de werkplek is niet de enige reden voor de klachten, zegt Versluis. "Stress is vaak ook een oorzaak. En daar hebben we nu natuurlijk ook meer last van. Het werk moet anders gedaan worden, kinderen vragen om aandacht, we hebben een partner die aan dezelfde keukentafel werkt, maken ons meer zorgen... En dan bewegen we ook nog minder en slapen we slechter. Dat werkt allemaal niet mee."