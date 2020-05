Schadevergoeding en 'leerstraf' geëist tegen jongen (15) die homo's beledigde

De jongen meldde zich even later zelf bij de politie waardoor hij kon worden aangehouden. Twee mannen van 20 en 21 jaar, die ook betrokken waren bij het incident, moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

'In vrijheid hand in hand lopen'

"Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens", zo sprak de officier van justitie vandaag in de strafzaak. "Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen. Door de gebeurtenissen van 13 april wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan."