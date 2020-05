Tekort aan water dreigt, en op regen hoeven we even niet te rekenen

Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is de drinkwatervoorziening vooralsnog niet in gevaar. De aanvoer van water uit de Rijn en de Maas is lager dan normaal, maar nog voldoende om drinkwater van te maken.

Fruit groeit minder

De landbouw heeft op een aantal plekken in het land wél last van de droogte. Met name de fruitteelt in Zeeland en gewassen in Zuid-Limburg hebben te maken met een groeiachterstand.