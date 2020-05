Thuisvakantie is net zo gezond als een reis, als we maar de juiste dingen doen

Vrije dagen zijn nu zelfs nog belangrijker dan normaal, zegt De Bloom, omdat onze belasting hoger is. We moeten ineens digitaal werken, zijn onze regelmaat kwijt, hadden een tijd geen opvang of school voor de kinderen, maken ons zorgen over mensen die we kennen die tot een kwetsbare groep horen en krijgen een 'information overload' over alle corona-ellende.

Zelfde effecten

En, goed nieuws: de effecten van een 'staycation' verschillen volgens onderzoek nauwelijks van de effecten van een reis. Als we maar hetzelfde type activiteiten doen als we tijdens een reis zouden doen, zoals een (digitaal) feestje organiseren voor je vrienden, hardlopen of fietsen in de natuur om mentaal afstand te nemen, elke dag een vaste periode nemen waarin je alleen doet waar je zin in hebt of vrijwilligerswerk doen.

"Een vakantie thuis kan heerlijk zijn als je erin slaagt om de factoren te omzeilen die je ontspanning belemmeren", schrijft De Bloom in haar boek De kunst van het vakantie vieren. "Dit kan bijvoorbeeld door huishoudelijke taken of andere klussen bewust een tijd uit te stellen en je een week lang een klus- en poetsverbod op te leggen."