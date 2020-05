Slachterij Vion in Apeldoorn per direct gesloten, medewerkers te dicht op elkaar

Volgens een woordvoerder van het ministerie staat minister Carola Schouten van Landbouw achter het ingrijpen. Zij waarschuwde eerder deze week de slachterijen dat zij hun zaken op orde moeten hebben wat betreft veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus. Dat geldt voor zowel de werkvloer als in het vervoer daar naartoe.

Reactie Vion

Vion geeft tegen RTL Nieuws aan zeer verontrust te zijn over de situatie. "Wij hebben begrepen dat de politie onderzoek doet of er in onze vestiging in Apeldoorn mogelijk een of meerdere mensen zouden zijn die op de quarantainelijst van Groenlo zouden staan. Het is een uitstekende zaak dat de politie dit nu tracht vast te stellen. En onbegrijpelijk dat daar blijkbaar aanleiding voor is."

"Laten we ook helder zijn hoe wij als Vion hierin staan: voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het Corona-virus dan ga je netjes in quarantaine en blijf je in quarantaine gedurende twee weken. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Geen enkele uitzondering."