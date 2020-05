Man die 14-jarige jongen doodreed, krijgt 240 uur taakstraf

Het ongeluk gebeurde op 25 juli 2018 op de Ringbaan Zuid in Tilburg. De man reed te hard, reed door rood en kwam in botsing met de 14-jarige fietser. De jongen fietste op zijn beurt ook door rood. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

'Iets minder zware vorm van schuld'

Het OM had zes maanden cel en een rijontzegging van twee jaar geëist. Daar ging de rechtbank dus niet in mee. "De rechtbank vindt – anders dan de officier van justitie – niet bewezen dat sprake was van zeer onvoorzichtig verkeersgedrag, maar van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Dit is een iets minder zware vorm van schuld."