'Ze hoeft nu gelukkig niet meer te lijden, maar deze eenzame dood had ze niet verdiend'

"Ik ging vaak langs bij mijn moeder, ze was altijd blij om me te zien. Dan gingen we een rondje wandelen, of lekker wat drinken in het restaurant. Op 23 februari heb ik haar voor het laatst fysiek gezien, geknuffeld en gedag gezoend. Ik kreeg daarna zelf bronchitis, hierdoor kon ik niet bij haar langsgaan. Toen ik beter was brak Covid-19 uit en gingen de verpleeghuizen op slot.

Twee weken later lag er een brief van het verpleeghuis op de mat: er waren bewoners besmet met het coronavirus. Gelukkig niet op de afdeling van mijn moeder, maar de schrik slaat je dan wel om het hart.

Bijna drie weken later werd ik gebeld door het verpleeghuis. Mijn moeder had verhoging en er was inmiddels één positief geteste persoon op de afdeling. De volgende dag werd ook mijn moeder getest en ze bleek ook besmet te zijn."