Bonno gaat pret van plakken AH-spaarzegels missen: 'Dankbaar klusje'

Digitaal sparen past ook meer in deze tijd, vindt de supermarkt. "Veel mensen hebben de app en vinden het handiger om digitaal te sparen. Niet iedereen is zo van het zegeltjes plakken. Sparen wordt voor een grotere groep nu aantrekkelijker denken we."

'Juist fijn'

Trouwe spaarder Bonno snapt de keuze aan de ene kant wel. "Helemaal nu met die corona." De AH hoeft zich ook geen zorgen te maken: "We blijven trouwe klanten en we blijven doorgaan met sparen. Dan maar binnenkort digitaal", stelt hij gerust.

"Mijn vrouw Margreet doet al veel digitaal en vindt het juist fijn dat AH dit doet." Bonno ziet dat toch anders; "Ik zal het in de weer zijn met die spaarboekjes en zegels best een beetje gaan missen straks. Als het aan mij lag, was ik nog heel veel jaren met die zegeltjes in de weer geweest."