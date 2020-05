'Twee kisten zien staan in de rouwauto: dat was zo onwerkelijk'

"Samen werden ze in het ziekenhuis op één kamer gelegd. Onze beide (schoon)ouders lagen daar en we konden er niet naartoe. Inmiddels hadden wij hen door de coronamaatregelen, en het feit dat wij in Brabant wonen, al enkele weken niet gezien. Dat maakte het nog zwaarder.

Pa sliep veel in het ziekenhuis, op een gegeven moment at en dronk hij niet meer. En ma deed zich beter voor dan dat ze eigenlijk was. Op dinsdagochtend zat ze nog rechtop te appen in bed terwijl ze later die ochtend een gesprek hadden met de arts. Die vertelden hen dat de waardes zo slecht waren dat er besloten werd om over te gaan op een comfortbeleid. Vanwege hun leeftijd hadden ze aangegeven dat ze niet naar de intensive care wilden.

Diezelfde middag werd ik door mijn man op mijn werk gebeld dat we naar het ziekenhuis moesten komen om afscheid te nemen. Ik dacht van pa, omdat hij al enige dagen niet meer dronk of at. Maar tijdens de rit naar Rotterdam bleek het te gaan om het afscheid van allebei onze (schoon)ouders."